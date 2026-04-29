П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

Внаслідок ворожої атаки "шахедів" на Миколаївську область п’ятеро постраждалих , повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві госпіталізовано 49-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості. Ще трьом чоловікам медичну допомогу надали на місці, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Куцурбській громаді постраждав 69-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.