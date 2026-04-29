20:47 29.04.2026

П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

Внаслідок ворожої атаки "шахедів" на Миколаївську область п’ятеро постраждалих , повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок атаки "шахедів" на область станом на зараз – п’ятеро постраждалих", – написав він у Телеграм-каналі ввечері у середу.

У Миколаєві госпіталізовано 49-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості. Ще трьом чоловікам медичну допомогу надали на місці, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Куцурбській громаді постраждав 69-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

 

16:13 29.04.2026
В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

08:58 29.04.2026
Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

00:44 29.04.2026
Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

17:15 28.04.2026
Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

09:31 28.04.2026
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

08:39 28.04.2026
ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

07:43 28.04.2026
РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

11:42 27.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

09:33 27.04.2026
У Дніпрі після обстрілів росіян у вихідні 31 людина залишається в лікарнях, четверо - у важкому стані

У Дніпрі після обстрілів росіян у вихідні 31 людина залишається в лікарнях, четверо - у важкому стані

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

Буткевич спростував причетність до застави за Чернишова

