Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет, зокрема, щодо суб’єктів із Білорусі.

"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо суб’єктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність. Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі"", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він зазначив, що треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну.

"Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний", – зазначив глава держави.