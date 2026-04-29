20:26 29.04.2026

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема, щодо суб'єктів із Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет, зокрема, щодо суб’єктів із Білорусі.

"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо суб’єктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність.  Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі"", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він зазначив, що треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну.

"Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний", – зазначив глава держави.

 

17:10 29.04.2026
Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

17:07 29.04.2026
Зеленський: сподіваємося, що найближчим часом зможемо зустріти вдома українців, які перебувають у полоні РФ

13:28 29.04.2026
Зеленський подякував Чарльзу III за заклик до єдності та підтримку України в Конгресі США

11:55 29.04.2026
Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

21:06 28.04.2026
Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

19:15 28.04.2026
Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

18:52 28.04.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

18:40 28.04.2026
Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

16:51 28.04.2026
Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

15:23 28.04.2026
Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

ОСТАННЄ

Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

Буткевич спростував причетність до застави за Чернишова

