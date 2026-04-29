Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

Половина американських виборців має намір проголосувати за кандидатів від Демократичної партії на проміжних виборах восени, свідчать дані опитування Emerson College Polling.

Згідно з результатами опитування, опублікованими в середу, кандидатів від Республіканської партії готові підтримати лише 40% потенційних виборців. Решта 10% не змогли визначитися з вибором.

Виконавчий директор Emerson College Polling Спенсер Кімбалл зазначає, що демократи отримують перевагу за рахунок трьох груп населення. "Сила демократів зумовлена збільшенням підтримки з боку латиноамериканських виборців, виборців-жінок і безпартійних виборців", - пояснює він.

За даними опитування, серед латиноамериканців 61% віддає перевагу кандидату-демократу, тоді як 26% - кандидату-республіканцю. Серед жінок демократа обирають 55%, республіканця - 34%, серед тих, хто не визначився, 50% віддають перевагу демократу, 31% - республіканцю.

Дані опитування свідчать, що лише 40% респондентів схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента США, тоді як 56% нею незадоволені.

56% американців незадоволені тим, як Трамп вирішує питання економіки, 54% - його зовнішньою політикою, 53% - політикою президента в питаннях імміграції.

53% опитаних вважають воєнні дії США в Ірані невдалими, 35% розцінюють їх як успішні, а решта 12% не можуть дати їм оцінку.

Опитування проводили з 24 до 26 квітня, у ньому взяли участь 1 тис. осіб.

Проміжні вибори у США заплановано на 3 листопада. Американцям належить обрати весь склад Палати представників (435 місць) і 35 із 50 сенаторів. Зараз обидві палати Конгресу США контролюють республіканці.

Спостерігачі зазначають, що прихильникам Трампа буде непросто відстояти позиції на цих виборах. Зазвичай, у США партія президента країни програє проміжні вибори.