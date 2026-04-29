РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

Україна посилить зусилля з протидії російському тіньовому зерновому флоту, ініціюючи нові санкції в Європейському союзі, країнах "великої сімки" (G7) та інших юрисдикціях проти всіх, хто причетний до крадіжки українського зерна на окупованих території та незаконної торгівлі ним, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень", – написав Сибіга в Х в середу.

Він повідомив, що, згідно з наявними даними, лише за період із січня по квітень 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих українських портів на тимчасово окупованих територіях до портів третіх країн.

"Більшість цих поїздок мали на меті транспортування незаконних вантажів зерна. Протягом цього періоду з окупованих територій України було експортовано понад 850 000 тонн зерна. Більше ніж 50% від цього обсягу було незаконно вивезено з одного закритого порту в місті Севастополь. Ще 13% від загального обсягу було відвантажено з портів Азовського моря – Маріуполя та Бердянська", – проінформував міністр.

За словами Сибіги, Україні відома інформація про ці судна, компанії, власників та інші деталі, і те, як РФ намагається уникнути відповідальності, вимикаючи транспондери, підміняючи координати та здійснюючи перевантаження з судна на судно, щоб приховати незаконний продаж викраденого українського зерна.

"Ми не залишимо це поза увагою… Ми переслідуватимемо російський тіньовий зерновий флот та його пособників у всіх географічних межах", – наголосив очільник відомства.

Він також наголосив, що Україна має болісний історичний досвід, пов’язаний із викраденням зерна. "Наша нація пережила геноцид голодом – Голодомор, під час якого у нашого народу відбирали зерно. Ми попереджаємо всі структури та країни, що будемо жорстко реагувати на будь-яку крадіжку нашого збіжжя", – вказав Сибіга.