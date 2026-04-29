Інтерфакс-Україна
Події
19:34 29.04.2026

Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив, що морська блокада Ірану є ефективною і він не має наміру знімати її доти, доки сторони не дійдуть згоди щодо іранської ядерної проблеми.

"Вони хочуть врегулювання. Вони не хочуть, щоби блокада тривала. А я не хочу її скасовувати, тому що я не хочу, щоб у них з’явилася ядерна зброя", – заявив він в інтерв’ю Axios у середу.

"Трамп повідомив, що зберігатиме морську блокаду доти, доки влада Ірану не погодиться на угоду, яка розвіє побоювання США щодо ядерної програми", – пише Axios.

Президент, говорячи про чинення тиску на Тегеран, наголосив, що блокада в певному сенсі ефективніша за бомбардування. За його словами, блокада призвела до того, що Іран зазнає серйозних труднощів і "задихається, як фаршироване порося".

 

