19:21 29.04.2026

Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

Запропонований оборонний бюджет на 2027-й фінансовий рік у розмірі $1,5 трлн - це історичний аванс на гарантування майбутньої безпеки США, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) ЗС США генерал Ден Кейн.

"Бюджет у розмірі $1,5 трлн, який запитують військові, являє собою історичний аванс на майбутню безпеку, який забезпечить США першість у сфері технологій, що швидко розвиваються", - сказав він у середу на слуханнях у комітеті Палати представників США зі збройних сил.

"Усі ці способи, які зараз проявляються на полях битв у всьому світі, вимагають більш високих капіталовкладень", - наголосив Кейн.

 

 

