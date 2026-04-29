19:08 29.04.2026

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

Державний департамент США оголосив про намір виділити до $100 млн із наявних коштів на зовнішню допомогу для підтримки скоординованих зусиль країн "Великої сімки" з метою забезпечення подальшого утримання розщеплювальних ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції в Україні.

"Протягом трьох десятиліть Сполучені Штати та партнери по G7 очолювали зусилля з убезпечення ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС, причому Сполучені Штати виділили загалом понад 365 мільйонів доларів на фінансування арки "Нового безпечного конфайнменту" (НБК), яка захищає основні зони реактора", – йдеться у пресрелізі Держдепу.

Зазначається, що НБК, побудований з розрахунковим терміном експлуатації 100 років, був пошкоджений минулого року в результаті удару російського безпілотника. "Без ремонту НБК більше не може забезпечити належний захист, що створює загрозу небезпечного витоку високорадіоактивних матеріалів у Європі", – додали у зовнішньополітичному відомстві.

"Відповідно до постійного лідерства США у питаннях ядерної безпеки та нерозповсюдження, у співпраці з Конгресом… проактивно виділяють 20%, або $100 млн, від загальної вартості у $500 млн, оціненої G7, на відновлення арки НБК та забезпечення подальшої безпеки та захисту реакторів Чорнобиля та ядерних матеріалів", – заявили у Держдепі.

Дипломатичне відомство США закликаємо наших партнерів з G7 та Європи наслідувати приклад Сполучених Штатів і взяти на себе "суттєві фінансові зобов’язання, щоб розділити тягар цих необхідних ремонтних робіт".

 

