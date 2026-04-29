19:02 29.04.2026

Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

У Києві провели ІІ Міжнародний форум згуртованості, регіональними планами стійкості на захист об’єктів критичної інфраструктури передбачено близько 22 млрд грн, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Представники уряду, Верховної Ради, громад, регіонів, міжнародних організацій та партнерів, посли та дипломати – у заході взяли участь понад 500 учасників. Головна тема – згуртованість і стійкість як ключовий чинник майбутнього Європи", – написав він у Телеграмі.

Кулеба зазначив, що в Україні стійкість формується на рівні громад – там, де забезпечується тепло, вода, транспорт, соціальні послуги, де приймають ВПО, підтримують військових і відновлюють інфраструктуру.

"Сьогодні в країні вже затверджені комплексні плани стійкості, а їхню реалізацію підкріплено конкретними ресурсами: 12.8 млрд грн на захист 209 об’єктів критичної інфраструктури, 9.2 млрд грн – ще на 245 об’єктів у неприфронтових регіонах. Окремо відзначили регіони та громади, які вже дають результат: підтримують оборону з власних бюджетів, впроваджують проєкти відновлення, розвивають міжнародні партнерства та енергетичну стійкість", – зауважив міністр.

Кулеба наголосив, що форум об’єднав усі рівні – від державної політики до конкретних рішень на місцях: від європейських фондів і фінансування до практики відновлення громад.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 27.04.2026
Механізм рамкових угод у сфері будівництва прискорить запуск проєктів відбудови – Мінрозвитку

18:29 27.04.2026
Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

13:20 22.04.2026
Мінрозвитку запроваджує базу цін на будматеріали та контракти за стандартами FIDIC для прозорої відбудови – Козловська

12:43 22.04.2026
Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

15:07 21.04.2026
ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

11:07 21.04.2026
Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

18:54 20.04.2026
Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

14:43 20.04.2026
Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

12:38 18.04.2026
В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

18:06 13.04.2026
Мінрозвитку пропонує встановити мінімальні добові норми надання послуг з управління побутовими відходами

ВАЖЛИВЕ

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

ОСТАННЄ

Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

Буткевич спростував причетність до застави за Чернишова

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

СБС ЗСУ: Уражено два гвинтокрила противника у Воронезькій області

Жінку поранено у Херсоні через атаки російських БпЛА – ОВА

У Ковелі відновив роботу ліцей після модернізації на EUR982 тис. за програмою ЄІБ

Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

