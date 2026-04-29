Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

У Києві провели ІІ Міжнародний форум згуртованості, регіональними планами стійкості на захист об’єктів критичної інфраструктури передбачено близько 22 млрд грн, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Представники уряду, Верховної Ради, громад, регіонів, міжнародних організацій та партнерів, посли та дипломати – у заході взяли участь понад 500 учасників. Головна тема – згуртованість і стійкість як ключовий чинник майбутнього Європи", – написав він у Телеграмі.

Кулеба зазначив, що в Україні стійкість формується на рівні громад – там, де забезпечується тепло, вода, транспорт, соціальні послуги, де приймають ВПО, підтримують військових і відновлюють інфраструктуру.

"Сьогодні в країні вже затверджені комплексні плани стійкості, а їхню реалізацію підкріплено конкретними ресурсами: 12.8 млрд грн на захист 209 об’єктів критичної інфраструктури, 9.2 млрд грн – ще на 245 об’єктів у неприфронтових регіонах. Окремо відзначили регіони та громади, які вже дають результат: підтримують оборону з власних бюджетів, впроваджують проєкти відновлення, розвивають міжнародні партнерства та енергетичну стійкість", – зауважив міністр.

Кулеба наголосив, що форум об’єднав усі рівні – від державної політики до конкретних рішень на місцях: від європейських фондів і фінансування до практики відновлення громад.