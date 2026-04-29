Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

Парламент Швеції ухвалив у середу закон, що вводить нові вимоги для отримання громадянства країни.

Тепер іноземці, перш ніж подати заяву на громадянство, мають проживати у Швеції щонайменше вісім років, тобто на три роки довше, ніж за чинними правилами, повідомив суспільний мовник SVT.

Для тих, кому виповнилося 16 років, потрібно також пройти спеціальний тест на громадянство, знання шведської мови та суспільствознавство.

Введено нову вимогу і щодо доходу: у заявника має бути річний дохід не менше ніж 241,8 тис. шведських крон ($22 тис.).

Нові вимоги набудуть чинності для потенційних громадян з 6 червня, навіть якщо заявку було подано кілька років тому.

Ініційовані урядом нові вимоги було ухвалено 258 голосами депутатів проти 33, водночас 58 членів парламенту були відсутні.