18:56 29.04.2026

Буткевич спростував причетність до застави за Чернишова

Співвласник корпорації "АТБ" і BGV Group Management Геннадій Буткевич спростував свою причетність до внесення застави за ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова та заперечив будь-які звернення до нього з цього приводу.

"У зв’язку з виходом матеріалу "Української правди" та поширенням коментарів, які стосуються мого імені, вважаю за необхідне надати офіційне роз’яснення для уникнення будь-яких маніпуляцій чи хибних трактувань. Категорично та однозначно заявляю: до мене особисто ніхто не звертався із будь-якими запитами чи проханнями щодо внесення застави за Олексія Чернишова. Я не здійснював внесення жодної частини застави – ні офіційно, ні в будь-який інший спосіб", – йдеться у заяві Буткевича, яку оприлюднено на сайті BGV Group Management у середу.

Він наголосив, що будь-які твердження, припущення чи інтерпретації про його фінансову або іншу причетність до цього процесу не відповідають дійсності.

Бізнесмен підкреслив важливість принципової аполітичності, прозорості і дотримання законодавства для ведення бізнесу на засадах відкритості, доброчесності й відповідності міжнародним стандартам, комплаєнсу та ділової етики.

"Вважаю принципово важливим відкрито реагувати на будь-які інформаційні приводи, які можуть впливати на мою репутацію або вводити суспільство в оману", – пояснив бізнесмен.

Як повідомлялося, видання "Українська правда" оприлюднило фрагменти розмов бізнесмена Тимура Міндіча з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, задокументованих Національним антикорупційним бюро і Спеціальною антикорупційною прокуратурою в рамках операції "Мідас". У відео йдеться, зокрема, про розмову Міндіча та Шефіра, ймовірно, про сплату застави за ексвіцепрем’єра Чернишова, де згадується й прізвище Буткевича.

Теги: #чернишов #буткевич #атб #bgv_group_management

18:07 27.03.2026
Ексвіцепремʼєр Чернишов задекларував 16,8 млн грн доходів за 2025 рік і 2,2 млн грн витрат на адвокатські послуги

14:00 22.03.2026
