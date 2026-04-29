Інтерфакс-Україна
Події
18:30 29.04.2026

Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

4 хв читати
Фото: nashigroshi.org

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч виявився єдиним або одним з бенефіціарів компанії оборонно-промислового комплексу "Fire Point", через що остання може втратити можливість постачання своєї продукції Силам оборони, повідомляє Громадська антикорупційна рада (ГАР) при Міністерстві оборони України з посиланням на дані антикорупційних органів.

"З матеріалів, які мають антикорупційні органи, випливає, що фактичним власником компанії "Fire Point" колишній міністр оборони (Рустем Умєров, нині секретар РНБО – ІФ-У) вважає Тимура Міндіча. Всі дані беззаперечно вказують на те, що Тимур Міндіч справді є або одним з бенефіціарів компанії, або єдиним справжнім бенефіціаром. Коли цей факт підтвердиться юридично (наприклад, рішенням суду), компанія "Fire Point" повністю втратить можливість постачати свою продукцію у Сили оборони України через те, що Тимур Міндіч перебуває у санкційних списках", – йдеться в заяві ГАР щодо справи "Мідас", оприлюдненій в середу.

Крім того, у зв’язку з наданням завідомо неправдивих данів щодо бенефіціарів "Fire Point" "має отримати штраф та набути статус ризикової для постачальників", наголошують в антикорупційній раді при оборонному відомстві.

Виходячи з вищезазначеного, ГАР закликає негайно відсторонити Умєрова від посади секретаря РНБО, Зеленського ініціювати процес часткової націоналізації компанії "Fire Point", щоб продовжити безперебійне постачання продукції на фронт без збагачення осіб, долучених до корупційних зловживань, а Міністерство оборони утворити робочу групу з представниками Генерального штабу ЗСУ, родів та видів сил, які використовують продукцію "Fire Point", а також антикорупційних та слідчих органів для проведення аудиту контрактів і ціноутворення компанії та мінімізації шкідливих наслідків для Сил оборони України.

"Маємо складну, багатошарову проблему. Де-юре підсанкційний бізнесмен і досі не має жодного відношення до вказаної компанії і теоретично може перебувати в цьому статусі ще довгі роки, поки триватимуть суди та апеляції. Де-факто все суспільство переконалося у зв’язках Міндіча і компанії "Fire Point". І це закріпиться у свідомості як українців, так і міжнародних партнерів. Зараз держава має обрати найменш шкідливу стратегію для Сил оборони України, які активно користуються виробами "Fire Point", – наголошується в заяві.

В ГАР трактують дії Умєрова як такі, що мають ознаки зловживання владою (ст. 364 Кримінального кодексу України), щодо просування інтересів Міндіча у кейсах з "ізраїльськими бронежилетами" та компанією "Fire Point" – розголошення державної таємниці особою, якій вона була довірена або стала відома по службі (ст.328). Дії Міндіча трактуються як такі, що мають ознаки зловживання впливом (ст. 369-2) та підбурювання до нецільового використання коштів (ч.4 ст.27, ст.210).

Як повідомлялося, видання "Українська правда" оприлюднило фрагменти розмов Міндіча з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, задокументованих Національним антикорупційним бюро і Спеціальною антикорупційною прокуратурою в рамках операції "Мідас".

У відео йдеться про три розмови: Міндіча та Шефіра ймовірно про сплату застави за ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова; Міндіча та невідомої Наталії про будівництво чотирьох будинків ймовірно кооператива "Династія" для Міндіча, Чернишова, а також Андрія та Вови; Міндіча та на той час міністра оборони Умєрова про ймовірно закупівлю продукції Fire Point, бронежилетів та можливе призначення Умєрова послом до США.

В пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність та релеватність оприлюднених записів мають встановити правоохоронці, сам Умєров вже надав слідству необхідні пояснення ще в листопаді 2025 року, а щодо суті припущень, то комунікація про озброєння є частиною обов’язків міністра оборони.

10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії того ж дня.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.

Теги: #міндіч #гар #fire_point

15:05 29.04.2026
Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

Суд призначив до розгляду справу за позовом НЗФ до "Кварциту ДМ" Міндіча та Боголюбова про стягнення 17,27 млн грн

Чернишов підтвердив, що Єрмак є його "кумом", але не підтримує з ним звʼязок, як і з Міндічем

Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

Директор НАБУ: Немає інформації про допит Міндіча в Ізраїлі

Оборонна група EDGE з ОАЕ може купити 30% українського виробника БпЛА та ракет Fire Point – ЗМІ

Фігуранти справи Міндіча-Галущенка легалізовували вкрадені в "Енергоатому" гроші у Словаччині – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА