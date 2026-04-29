18:10 29.04.2026

СБС ЗСУ: Уражено два гвинтокрила противника у Воронезькій області

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження двох гвинтокрилів противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області (РФ), повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд, відвідала зграя малеееньких, але Волелюбних Українських Птахів СБС", – написав він у повідомленні у телеграм.

Мадяр розповів, що ураження було здійснено пілотами зведених екіпажів 429-ї окремої бригади "Ахіллес" та 43-ї окремої артилерійської бригади у спільно розробленій операції з Центром спеціальних операцій "А" 29 квітня на території Воронезької област.

За його словами, ураження завдано в задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. Крім того, внаслідок удару знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів.

12:33 28.04.2026
Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

