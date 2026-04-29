Жінку поранено у Херсоні через атаки російських БпЛА – ОВА

Жінка дістала поранень у Корабельному районі обласного центру через атаки безпілотників окупантів, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок влучання кількох БпЛА у приватному секторі поранення дістала 75-річна жінка. Наразі потерпіла під наглядом медиків", – написав у Телеграмі.

За його словами, також в одному з будинків через удар виникла пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Під час гасіння полум’я над місцем продовжували кружляти російські дрони.