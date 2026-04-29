У Ковелі відновив роботу ліцей після модернізації на EUR982 тис. за програмою ЄІБ

Фото: ЄІБ

Ліцей №12 у Ковелі (Волинська обл.) відновив роботу після комплексної модернізації вартістю EUR982 тис. у межах Програми підвищення енергоефективності громадських будівель, повідомив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Модернізація ліцею стала першим завершеним проєктом у межах цієї програми, яку підтримує гарантія Європейського Союзу (ЄС) у межах Ukraine Facility.

"ЄІБ підтримує проєкти, що дають громадам відчутні поліпшення. Модернізація цієї школи в Ковелі показує, як інвестиції в енергоефективність можуть поліпшити повсякденне життя, зменшити витрати та посилити стійкість на місцевому рівні", – зазначив віцепрезидент банку Карл Негаммер.

Згідно з повідомленням, після модернізації умови навчання поліпшено для понад 1,2 тис. учнів і працівників ліцею, а сама будівля має скоротити споживання енергії та витрати на опалення.

Будівлю ліцею, зведену понад 30 років тому, повністю оновили: утеплили фасад і дах, замінили вікна та двері, модернізували системи опалення й інженерні мережі, а також поліпшили доступність і безпеку, зокрема облаштували пандуси та впорядкували прилеглу територію.

Програма підвищення енергоефективності громадських будівель в Україні передбачає модернізацію понад 140 об’єктів, зокрема шкіл, лікарень, культурних центрів та інших громадських будівель у понад 70 громадах країни.

У Ковелі за цією програмою також планується оновити ще шість громадських будівель, зокрема освітні, медичні та адміністративні об’єкти.

Як повідомляється, програму доповнюють гранти й технічна допомога від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP), проєкту ЄС "Covenant of Mayors – East", Програми розвитку ООН (ПРООН) та європейського консорціуму консультантів на чолі з данською NTU International.