17:39 29.04.2026

У Ковелі відновив роботу ліцей після модернізації на EUR982 тис. за програмою ЄІБ

Ліцей №12 у Ковелі (Волинська обл.) відновив роботу після комплексної модернізації вартістю EUR982 тис. у межах Програми підвищення енергоефективності громадських будівель, повідомив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Модернізація ліцею стала першим завершеним проєктом у межах цієї програми, яку підтримує гарантія Європейського Союзу (ЄС) у межах Ukraine Facility.

"ЄІБ підтримує проєкти, що дають громадам відчутні поліпшення. Модернізація цієї школи в Ковелі показує, як інвестиції в енергоефективність можуть поліпшити повсякденне життя, зменшити витрати та посилити стійкість на місцевому рівні", – зазначив віцепрезидент банку Карл Негаммер.

Згідно з повідомленням, після модернізації умови навчання поліпшено для понад 1,2 тис. учнів і працівників ліцею, а сама будівля має скоротити споживання енергії та витрати на опалення.

Будівлю ліцею, зведену понад 30 років тому, повністю оновили: утеплили фасад і дах, замінили вікна та двері, модернізували системи опалення й інженерні мережі, а також поліпшили доступність і безпеку, зокрема облаштували пандуси та впорядкували прилеглу територію.

Програма підвищення енергоефективності громадських будівель в Україні передбачає модернізацію понад 140 об’єктів, зокрема шкіл, лікарень, культурних центрів та інших громадських будівель у понад 70 громадах країни.

У Ковелі за цією програмою також планується оновити ще шість громадських будівель, зокрема освітні, медичні та адміністративні об’єкти.

Як повідомляється, програму доповнюють гранти й технічна допомога від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP), проєкту ЄС "Covenant of Mayors – East", Програми розвитку ООН (ПРООН) та європейського консорціуму консультантів на чолі з данською NTU International.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 28.04.2026
БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

12:31 28.04.2026
ЄІБ надасть EUR350 тис. техдопомоги "Центренерго" на план декарбонізації

ЄІБ надасть EUR350 тис. техдопомоги "Центренерго" на план декарбонізації

12:12 28.04.2026
Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

15:12 27.04.2026
За підтримки ЄС у Гостомелі відновили початкову школу на EUR613 тис.

За підтримки ЄС у Гостомелі відновили початкову школу на EUR613 тис.

20:18 26.04.2026
Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

10:33 26.04.2026
Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

01:30 24.04.2026
Лісовий: Кабмін оновив положення про ліцей, визначивши нові правила профільного навчання і вступу

Лісовий: Кабмін оновив положення про ліцей, визначивши нові правила профільного навчання і вступу

15:50 23.04.2026
Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

08:41 22.04.2026
Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

15:25 21.04.2026
На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Жінку поранено у Херсоні через атаки російських БпЛА – ОВА

Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

Зеленський: сподіваємося, що найближчим часом зможемо зустріти вдома українців, які перебувають у полоні РФ

Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

Більше 7 тис північнокорейських військовослужбовців загинули чи отримали поранння у війні РФ проти України – Координаційний штаб

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

