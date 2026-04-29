17:33 29.04.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження елементів протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення, об’єктів логістики, пунктів управління та майстерень безпілотників та командно-спостережного пункту на тимчасово окупованій території України та на території РФ.

"Учора та в ніч на 29 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по об’єктах російських окупантів.Так, уражено важливі елементи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника. Зокрема, на аеродромі "Кача" (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію "МР-10", пункт управління ППО та наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22). Також уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Тихонівки Запорізької області", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, завдано ураження по об’єктах логістики загарбників – складу боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазі "ТЕС" у Сімферополі на ТОТ АР Крим.

"Окремим напрямком залишається послаблення системи управління безпілотними літальними апаратами противника. Уражено пункти управління БпЛА в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та в районі села Запоріжжя на Донеччині, а також Тьоткіно Курської області РФ. Також уражено майстерні підрозділів БпЛА ворога у районах Бондаревського Донецької та Бурчака Запорізької областей", – зазначили у Генштабі.

Крім того, українські підрозділи уразили командно-спостережний пункт противника у районі Покровська на Донеччині..

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

13:11 29.04.2026
СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

12:50 29.04.2026
Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

07:53 29.04.2026
Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 250 од. спецтехніки – Генштаб

16:33 28.04.2026
ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

12:46 28.04.2026
Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

08:54 28.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

08:28 28.04.2026
ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

17:27 27.04.2026
Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

