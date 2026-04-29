Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження елементів протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення, об’єктів логістики, пунктів управління та майстерень безпілотників та командно-спостережного пункту на тимчасово окупованій території України та на території РФ.

"Учора та в ніч на 29 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по об’єктах російських окупантів.Так, уражено важливі елементи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника. Зокрема, на аеродромі "Кача" (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію "МР-10", пункт управління ППО та наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22). Також уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Тихонівки Запорізької області", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, завдано ураження по об’єктах логістики загарбників – складу боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазі "ТЕС" у Сімферополі на ТОТ АР Крим.

"Окремим напрямком залишається послаблення системи управління безпілотними літальними апаратами противника. Уражено пункти управління БпЛА в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та в районі села Запоріжжя на Донеччині, а також Тьоткіно Курської області РФ. Також уражено майстерні підрозділів БпЛА ворога у районах Бондаревського Донецької та Бурчака Запорізької областей", – зазначили у Генштабі.

Крім того, українські підрозділи уразили командно-спостережний пункт противника у районі Покровська на Донеччині..

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.