Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

Фото: https://www.facebook.com

Система української малої протиповітряної оборони для протидії ударним дронам продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність, зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час чергової наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України у протидії російським ударним БпЛА.

"Сформовано підрозділи БпЛА-перехоплювачів, вибудувано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей", – написав Сирський за результатами наради в Телеграм у середу.

За його словами, на ешелонах, які забезпечують Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України, знешкоджується понад 50% ворожих ударних дронів. За місяць збито майже 950 цілей, із них 670 типу "Shahed", повідомив головнокомандувач ЗСУ.

При цьому Сирський окрему увагу приділив підвищенню ефективності роботи ППО Повітряних Сил на третьому ешелоні та наголосив на необхідності посилити підготовку екіпажів БпАК-перехоплювачів.

"Важливу роль у протидії ворожим дронам відіграє армійська авіація Сухопутних військ. Вона нарощує технічні можливості та ефективність: у квітні наші вертолітники знищили понад 500 ворожих БпЛА. Їхній внесок у боротьбу з "Shahed" дуже суттєвий", – зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про продовження реалізації проєктів антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах України.

Як повідомлялося, 30 березня Сирський повідомив про створення нового Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття у складі Повітряних сил Збройних сил України, яке відповідає за так звану "малу протиповітряну оборону".

За його словами, організаційні зміни впроваджено для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів.

"У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% порівняно з лютим. З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тис. повітряних цілей противника", – розповів головнокомандувач.