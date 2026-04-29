Інтерфакс-Україна
17:07 29.04.2026

Зеленський: сподіваємося, що найближчим часом зможемо зустріти вдома українців, які перебувають у полоні РФ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, під час якої обговорили результати обмінів, які вже відбулися цього року та підготовку наступних обмінів.

"Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території. Координаційний штаб опрацював необхідні для обміну документи, списки, і постійно відбувається комунікація з російською стороною саме щодо таких гуманітарних питань. Пам’ятаємо про всіх наших людей, які досі в російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також учасники зустрічі обговорили запити міжнародних організацій та роботу з партнерами для звільнення людей.

За словами президента, важливо зробити все, щоб був прогрес по всіх категоріях полонених, зокрема, щодо журналістів, мерів міст і керівників громад, енергетиків воїнів – азовців, морпіхив, десантників та всіх інших, по кому обмінний процес іде особливо складно.

"Наша мета – повернути додому всіх наших людей із неволі. Звіряємо всю інформацію, перевіряємо по кожному прізвищу. Нерідко буває, що людина – в переліку безвісти зниклих, але ми знаходимо в таборах у Росії та повертаємо в Україну. Робота триватиме. Будемо говорити і з деякими лідерами країн-партнерів для додаткових кроків", – наголосив глава держави.

Теги: #координаційний_штаб #зеленський #полон

