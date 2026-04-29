Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

Cуд у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та підпалили автомобіль військовослужбовця: кожен із фігурантів отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У телеграм-каналі в середу прокуратура зазначає, що у суді чоловіки провину не визнали, однак докази сторони обвинувачення були достатніми. Суд визнав їх винними у диверсії, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

"Прокурори довели, що в липні 2024 року чоловіки 1996, 2004 та 2005 років народження діяли на замовлення. Спершу вони підпалили дві релейні шафи АТ "Укрзалізниця", що могло спричинити збої в роботі залізниці та створити аварійну небезпеку", – йдеться в повідомленні.

За цей підпал, уточнюють у відомстві, фігуранти отримали $200 і поділили гроші між собою.

Того ж дня, за даними прокуратури, зловмисники підпалили автомобіль військовослужбовця Nissan Navara.

"Злочин зняли на відео, щоб відзвітувати замовнику про виконане завдання. За цей епізод їм пообіцяли ще $1 тис", – інформують у прокуратурі.

Окрім 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, вони мають відшкодувати "Укрзалізниці" завдані збитки.

Наразі всі троє перебувають під вартою.

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва.