Більше 7 тис північнокорейських військовослужбовців загинули чи отримали поранння у війні РФ проти України – Координаційний штаб

7 тис 58 північнокорейських військовослужбовців загинули чи отримали поранення у війні РФ проти України , повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов.

Відповідні дані Усов оприлюднив на заході з презентації звіту "Іноземні бійці в російській армії: як зупинити глобальну схему вербування" в середу.

Військова присутність КНДР у війні РФ проти України становить 14061 особу (9500 зараз розгорнуто). 7058 осіб становлять бойові втрати. З яких 2251 людина загинула у бою, а 4807 – поранені.

Раніше у лютому південнокорейське інформаційне агентство Yonhap писало, що у війні Росії проти України загинуло або отримали поранення 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що наразі близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців воюють на боці Москви в прифронтовому Курську. 10 тисяч – звичайні війська, 1 тисяча – інженерні.

Близько 1100 військових, які вже були на фронті та повернулись у грудні 2025 року, мають знову їхати воювати проти України.