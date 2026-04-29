ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу, що охороняє стратегічні об’єкти та має правоохоронні повноваження, в побитті та катуванні знайомої.

В повідомленні на сайті ДБР в середу зазначається, що наприкінці серпня 2025 року військовий ніс службу на позиції в Хмельницькій області та запросив туди знайому дівчину, з якою раніше зустрічався.

За інформацією ДБР, дівчина приїхала разом із подругою в ліс, не знаючи, що це місце несення служби. Після того як дівчата зайшли до бліндажа, військовий запропонував їм повечеряти.

"Вони вживали алкоголь, одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю. Фігурант залишився зі своєю колишньою наодинці. Він почав тиснути на неї, вимагав відновити стосунки та вступити з ним у статевий контакт. Отримавши відмову, чоловік почав бити дівчину. Побиття тривало понад пів години", – йдеться в повідомленні.

Після цього, як наголошують в Бюро, знаючи, що дівчина працює в модельному бізнесі, військовий обпалив їй обличчя недопалком.

"Експерти підтвердили: крім численних синців та саден, потерпіла зазнала сильного фізичного болю та психологічних страждань", – інформують у відомстві.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України – катування.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.