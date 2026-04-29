16:45 29.04.2026

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу, що охороняє стратегічні об’єкти та має правоохоронні повноваження, в побитті та катуванні знайомої.

В повідомленні на сайті ДБР в середу зазначається, що наприкінці серпня 2025 року військовий ніс службу на позиції в Хмельницькій області та запросив туди знайому дівчину, з якою раніше зустрічався.

За інформацією ДБР, дівчина приїхала разом із подругою в ліс, не знаючи, що це місце несення служби. Після того як дівчата зайшли до бліндажа, військовий запропонував їм повечеряти.

"Вони вживали алкоголь, одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю. Фігурант залишився зі своєю колишньою наодинці. Він почав тиснути на неї, вимагав відновити стосунки та вступити з ним у статевий контакт. Отримавши відмову, чоловік почав бити дівчину. Побиття тривало понад пів години", – йдеться в повідомленні.

Після цього, як наголошують в Бюро, знаючи, що дівчина працює в модельному бізнесі, військовий обпалив їй обличчя недопалком.

"Експерти підтвердили: крім численних синців та саден, потерпіла зазнала сильного фізичного болю та психологічних страждань", – інформують у відомстві.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України – катування.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #військовослужбовець #хмельниччина #підозра #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:59 29.04.2026
СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

14:32 29.04.2026
ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

11:39 29.04.2026
ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

13:18 28.04.2026
Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

11:42 28.04.2026
ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

12:57 27.04.2026
СБУ повідомила про підозру у воєнному злочині російському контрадміралу, який у 2022 році наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС

СБУ повідомила про підозру у воєнному злочині російському контрадміралу, який у 2022 році наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС

17:58 21.04.2026
На Закарпатті за хабарі затримали голову ВЛК, під час обшуків вилучили понад 11 млн грн у валюті – ДБР

На Закарпатті за хабарі затримали голову ВЛК, під час обшуків вилучили понад 11 млн грн у валюті – ДБР

19:16 20.04.2026
Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

14:09 17.04.2026
Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

10:40 15.04.2026
Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

ВАЖЛИВЕ

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Жінку поранено у Херсоні через атаки російських БпЛА – ОВА

У Ковелі відновив роботу ліцей після модернізації на EUR982 тис. за програмою ЄІБ

Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

Зеленський: сподіваємося, що найближчим часом зможемо зустріти вдома українців, які перебувають у полоні РФ

Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

Більше 7 тис північнокорейських військовослужбовців загинули чи отримали поранння у війні РФ проти України – Координаційний штаб

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

