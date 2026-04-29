Інтерфакс-Україна
Події
16:16 29.04.2026

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

2 хв читати
САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудового розслідування Національне антикорупційне бюро України направила до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України, якого викрили на легалізації понад 9 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

"Слідство встановило, що нардеп обіцяв службовим особам приватного товариства допомогти з дозволом на перевезення мінеральних добрив через український кордон. За це на рахунок близької особи нардепа перерахували значну суму коштів. Проте з’ясувалося, що нардеп ніякої законної допомоги не надавав, а гроші залишив собі", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі САП.

За повідомленням, у подальшому він легалізував незаконний капітал, придбавши автомобілі "BMW F95 X5M" та "Mercedes-AMG G63" загальною вартістю понад 9 млн грн.

Легалізація полягала в низці операцій: перерахуванні грошей нібито за надання юридичних послуг на рахунки фірми, яка належить близькому родичу нардепа; подальшому переведенні частини цих коштів на інший рахунок; використанні їх третьою особою для купівлі автомобілів.

Після цього нардеп почав використовувати автомобілі як такі, що нібито придбані за доходи від підприємницької діяльності.

Дії нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялось у грудні 2025 року, НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чинного народного депутата України у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Як з’ясували правоохоронці, спочатку понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича під виглядом оплати за надання "правових послуг". Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, удаючи ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Дії нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру 16 жовтня. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела, мова йде про народного депутата Євгена Шевченка.

Теги: #суд #набу #євген_шевченко #сап #нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА