В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

Внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона на подвір’я приватного будинку в Корабельному районі Херсона у вівторок ввечері постраждала дитина, яка була в оселі, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько

"5-річний хлопчик дістав контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Медики надали малолітньому потерпілому необхідну допомогу. Лікування далі амбулаторне", – написав Шанько в телеграм-каналі.