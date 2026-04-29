16:10 29.04.2026

Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

Україна приєдналася до глобальної ініціативи BIOFIN (Biodiversity Finance Initiative), спрямованої на системне фінансування збереження та відновлення природних екосистем, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства за підсумками першого засідання Дорадчого комітету програми.

Участь в ініціативі дозволить державі перейти від оцінки екологічних збитків, завданих війною, до стратегічного планування відновлення. За даними міністерства, через бойові дії постраждало понад 30% природоохоронних територій України, що охоплює близько 1,2 млн гектарів – близько 900 об’єктів.

"BIOFIN допоможе чітко визначити фінансові потреби та сформувати портфель рішень для відновлення установ природно-заповідного фонду. Ми вдячні уряду Німеччини та ПРООН за підтримку запуску цієї ініціативи", – зазначив перший заступник міністра Олександр Краснолуцький.

Програма, що триватиме в Україні до 2030 року, передбачає розробку Плану фінансування біорізноманіття та впровадження конкретних фінансових інструментів. Як наголосила заступниця голови екологічного комітету ВРУ Олена Криворучкіна, це дозволить інтегрувати природоохоронну політику у загальну економічну та бюджетну стратегію країни.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс підкреслив, що реалізація програми поєднуватиме аналітичну роботу з практичними рішеннями для досягнення вимірюваних результатів у відновленні довкілля.

BIOFIN – глобальна програма під егідою ПРООН, створена у 2012 році. Вона допомагає країнам мобілізувати ресурси для захисту природи. На сьогодні ініціатива сприяла залученню понад $2,7 млрд для природоохоронних заходів у світі. Дорадчий комітет програми в Україні співочолюють Мінекономіки та ПРООН, до його складу також входять представники Мінфіну та профільного комітету парламенту.

