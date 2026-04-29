Інтерфакс-Україна
16:07 29.04.2026

Ухвалено рекомендацію ЄК державам-членам ЄС щодо перевірки віку користувачів інтернету

Фото: Facebook @virkkunenhenna

Єврокомісія (ЄК) ухвалила в середу рекомендацію, що закликає держави-члени ЄС прискорити впровадження європейського застосунку для перевірки віку користувачів інтернету і зробити його доступним до кінця року.

"Ефективна перевірка віку, що зберігає конфіденційність, – це наступний елемент головоломки, до завершення якої ми наближаємося, просуваючись до такого онлайн-простору, де наші діти перебуватимуть у безпеці та зможуть використовувати його позитивно й відповідально, без обмеження прав дорослих", – заявила виконавча заступниця голови ЄК Хенна Вірккунен.

Єврокомісія розробила проєкт європейського застосунку для перевірки віку, що надає змогу користувачам "підтвердити відповідність потрібному віковому порогу, не розкриваючи свого точного віку, особистості або будь-яких інших особистих даних".

В ухваленій рекомендації ЄК зазначено дії, які держави-члени мають вжити для забезпечення швидкої доступності та взаємної сумісності рішення для перевірки віку в ЄС.

У Єврокомісії вважають, що "безпечний, надійний і такий, що забезпечує конфіденційність, застосунок для перевірки віку є ключовим кроком у захисті дітей від шкідливого і неприйнятного контенту в інтернеті".

Тепер державам-членам належить впровадити й адаптувати застосунок для своїх громадян. Відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги онлайн-платформи повинні забезпечувати високий рівень захисту неповнолітніх в інтернеті, нагадали в ЄК.

