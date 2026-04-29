Верховна Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності у Києві.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний законопроєкт (№14166) про внесення змін до деяких законів щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності у другому читанні та в цілому проголосували 278 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

Законопроєкт доповняє закони "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про автомобільні дороги" новими положеннями, які дозволять зняти заборону на розміщення церемоніального об’єкта в межах "червоних ліній" (межі вулиці, що відділяють дорожній простір від забудови) на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 у Києві. Зміни також встановлюють можливість проєктування та будівництва об’єкта без отримання містобудівних умов і обмежень та без урахування режимів використання земель, визначених законом "Про охорону культурної спадщини".

Згідно з пояснювальною запискою, "законопроєкт спрямовано виключно на врегулювання питань реалізації одного унікального об’єкта державного значення, не змінюючи загальних підходів до містобудівного та дорожнього регулювання".

Як наголосили в Українському інституті національної пам’яті, закон передбачає можливість здійснення проєктування та будівництва без отримання містобудівних умов і обмежень, а також без врахування окремих режимів використання земель, що визначалися чинним законодавством і фактично унеможливлювали початок будівництва.

Брак цих умов, зазначили в інституті, тривалий час блокував реалізацію проєкту меморіального комплексу, зокрема щодо надання земельної ділянки та виконання будівельних робіт, незважаючи на те, що Міжнародний відкритий архітектурний конкурс проєктів Меморіального комплексу було оголошено ще у 2017 році. Відтоді реалізація проєкту неодноразово відкладалася, у тому числі через необхідність законодавчих змін.

"Ухвалення цього закону має особливе значення в умовах триваючої збройної агресії росії проти України, адже Герої Небесної Сотні стали першими, хто у новітній історії України заплатив найвищу ціну за свободу і європейський вибір, а їхній подвиг став моральним дороговказом. Прийняття закону є ще одним кроком для практичного втілення проєкту, який має не лише меморіальне, а й важливе суспільне значення", – резюмували в інституті.