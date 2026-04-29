15:44 29.04.2026

Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Фото: проект музею

Верховна Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності у Києві.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний законопроєкт (№14166) про внесення змін до деяких законів щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності у другому читанні та в цілому проголосували 278 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

Законопроєкт доповняє закони "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про автомобільні дороги" новими положеннями, які дозволять зняти заборону на розміщення церемоніального об’єкта в межах "червоних ліній" (межі вулиці, що відділяють дорожній простір від забудови) на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 у Києві. Зміни також встановлюють можливість проєктування та будівництва об’єкта без отримання містобудівних умов і обмежень та без урахування режимів використання земель, визначених законом "Про охорону культурної спадщини".

Згідно з пояснювальною запискою, "законопроєкт спрямовано виключно на врегулювання питань реалізації одного унікального об’єкта державного значення, не змінюючи загальних підходів до містобудівного та дорожнього регулювання".

Як наголосили в Українському інституті національної пам’яті, закон передбачає можливість здійснення проєктування та будівництва без отримання містобудівних умов і обмежень, а також без врахування окремих режимів використання земель, що визначалися чинним законодавством і фактично унеможливлювали початок будівництва.

Брак цих умов, зазначили в інституті, тривалий час блокував реалізацію проєкту меморіального комплексу, зокрема щодо надання земельної ділянки та виконання будівельних робіт, незважаючи на те, що Міжнародний відкритий архітектурний конкурс проєктів Меморіального комплексу було оголошено ще у 2017 році. Відтоді реалізація проєкту неодноразово відкладалася, у тому числі через необхідність законодавчих змін.

"Ухвалення цього закону має особливе значення в умовах триваючої збройної агресії росії проти України, адже Герої Небесної Сотні стали першими, хто у новітній історії України заплатив найвищу ціну за свободу і європейський вибір, а їхній подвиг став моральним дороговказом. Прийняття закону є ще одним кроком для практичного втілення проєкту, який має не лише меморіальне, а й важливе суспільне значення", – резюмували в інституті.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 28.04.2026
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

13:13 28.04.2026
Рада розширила компетенції міжнародного арбітражу

Рада розширила компетенції міжнародного арбітражу

13:00 28.04.2026
Рада продовжила строк дії воєнного стану

Рада продовжила строк дії воєнного стану

18:40 27.04.2026
Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

14:50 27.04.2026
Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

11:19 23.04.2026
Раді пропонують ухвалити закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Раді пропонують ухвалити закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

15:21 17.04.2026
Раді пропонують звернутися до Кабміну щодо створення держпрограми для підтримки волонтерів

Раді пропонують звернутися до Кабміну щодо створення держпрограми для підтримки волонтерів

18:31 26.03.2026
Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин

Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин

13:07 11.03.2026
Верховна Рада відхилила законопроєкт про спрощення процедури створення органів самоорганізації населення

Верховна Рада відхилила законопроєкт про спрощення процедури створення органів самоорганізації населення

11:41 11.03.2026
У Раді створили ТСК для розслідування використання бюджетних коштів на підтримку ВПО

У Раді створили ТСК для розслідування використання бюджетних коштів на підтримку ВПО

ВАЖЛИВЕ

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

Ухвалено рекомендацію ЄК державам-членам ЄС щодо перевірки віку користувачів інтернету

УЧХ зустрів евакуйованих з Донеччини

Внутрішня безпека СБУ оголосила 81 підозру за шпигунство, тероризм та корупцію

Жінка постраждала внаслідок ракетного удару по Чугуєву

Сили безпілотних систем втретє за місяць уразили Туапсинський НПЗ

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

В Україні в полоні перебувають громадяни 48 країн – Координаційний штаб

