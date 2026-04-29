Інтерфакс-Україна
Події
15:31 29.04.2026

Внутрішня безпека СБУ оголосила 81 підозру за шпигунство, тероризм та корупцію

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України у 2026 році повідомило про підозру 81 особі, із яких 20 осіб – це посадовці СБУ, причетні до протиправних дій.

За повідомленням у телеграм-каналі СБУ, серед затриманих – російські агенти-терористи, "кроти", які шпигували на користь ворога, а також учасники шахрайських та незаконних схем. Особливу увагу Управління внутрішньої безпеки приділяє протидії корупційним проявам всередині Служби.

"Самоочищення СБУ та інших підрозділів Сил оборони – один з моїх головних пріоритетів. Від цього напрямку залежить успішність бойової роботи наших побратимів на фронті і збереження безпекової ситуації всередині держави, а значить – стійкість всієї України. Ми продовжуємо безкомпромісно викорінювати російських агентів, зрадників і корупціонерів з усіх структур Сил оборони в цілому та Служби безпеки зокрема", – зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

За інформацією СБУ, у березні було затримано двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, які вимагали кошти у керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу.

Також у Києві в лютому цього року "по гарячих слідах" затримано двох російських агентів, які за допомогою саморобної бомби підірвали фургон, припаркований поряд з об’єктом СБУ. За матеріалами справи, теракт виконали завербований ворогом військовий ЗСУ, який самовільно залишив службу на Сумщині, та його знайомий спільник зі столиці.

Крім того, у Київській області цього року ліквідовано схему масового виготовлення та продажу фейкових посвідчень силових відомств України, зокрема СБУ. Організатором оборудки виявився колишній військовослужбовець ЗСУ. До схеми він залучив ще 18 спільників, які виготовляли фальшивки за суми від $3 тис. до $5 тис.

Cеред іншого, внутрішня безпека Служби викрила трьох співробітників СБУ, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях.

Наразі всім фігурантам вищезазначених правопорушень повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів, зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України та регіональних підрозділів прокуратури.

