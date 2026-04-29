15:28 29.04.2026

Жінка постраждала внаслідок ракетного удару по Чугуєву

Внаслідок російського ракетного удару по Чугуєву постраждала 70-річна жінка, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У неї діагностували перелом внаслідок падіння від вибухової хвилі. Медики надають необхідну допомогу", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше начальник Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва повідомила про зафіксоване влучання російської ракети на території промислового об’єкту.

