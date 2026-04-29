15:23 29.04.2026

Сили безпілотних систем втретє за місяць уразили Туапсинський НПЗ

Оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" у взаємодії з Силами спеціальних операцій, Службою безпеки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України й іншими складовими Сил оборони уразили один із найсучасніших заводів компанії "Роснєфть", повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

"Перша атака на об’єкт відбулася 16 квітня: було уражено ключові технологічні установки, що спричинило масштабну пожежу, яка тривала кілька діб. Через чотири дні, 20 квітня, підрозділи Сил оборони знову відпрацювали по району портової інфраструктури, де зберігається готова продукція для експорту. Загорання на території об’єкту виникло повторно", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок попередніх двох уражень знищено 24 та пошкоджено ще чотири резервуари.

"Наслідки атаки цієї ночі уточнюються", – додали в СБС.

Теги: #сбсє #рейд #роснафта #сбу #туапсе

