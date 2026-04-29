15:05 29.04.2026

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Автентичність та релеватність записів, оприлюднених виданням "Українська правда", мають встановити правоохоронці, секретар РНБО Рустем Умєров надав слідству необхідні пояснення, а щодо суті припущень, то комунікація про озброєння є частиною обов’язків міністра оборони, наголошують в пресслужбі Умєрова.

"Автентичність, повноту та релевантність будь-яких записів або фрагментів мають встановлювати правоохоронні органи. Використання інших джерел може призвести до вказання неперевіреної чи неточної інформації", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Умєрова в середу, коментуючи оприлюднені виданням "Українська правда" фрагменти записів розмов бізнесмена Тимура Міндіча та на той момент міністра оборони Рустема Умєрова про ймовірно закупівлю продукції Fire Point, бронежилетів та можливе призначення Умєрова послом до США.

В прессслужбі зазначили, що Умєров уже надавав правоохоронцям усі необхідні пояснення з питань, які їх цікавили, ще в листопаді 2025 року, а коментувати матеріали кримінального провадження Умєров не має права.

Говорячи по суті публічних припущень, в пресслужбі зауважили, що комунікація міністра оборони на тему постачання озброєння для Сил оборони – це частина посадових обов’язків міністра.

"Бізнес регулярно порушує питання оплат, контрактів, масштабування виробництва та потреб у швидкому фінансуванні. Окремо хочемо нагадати, що залучення міжнародного фінансування в український ОПК було одним із ключових напрямів роботи Міністерства оборони у 2024-2025 роках", – пояснили агентству.

В пресслужбі зазначили, що саме міжнародна активність дозволила залучити додатково понад 6 млрд доларів фінансування для української оборонної промисловості: ці кошти були використані на закупівлю озброєння в десятків компаній, а сам процес закупівель – так звана "данська модель" – неодноразово проходила аудит міжнародних партнерів.

Коментуючи інтерпретації про нібито лобіювання окремих компаній перед зовнішніми інвесторами, в пресслужбі повідомили, що з 2024 року і до теперішнього часу Умєров системно працює над тим, щоб поєднувати інтереси міжнародних партнерів і українських виробників у сфері оборонної промисловості.

"Український ОПК почав активно масштабуватися вже під час повномасштабної війни, і для цього потрібні значні інвестиції, які держава самостійно повністю забезпечити не може. Саме тому залучення партнерів і механізми співфінансування є необхідною умовою для швидкого виробництва озброєння у потрібній кількості для забезпечення потреб Сил оборони", – додали в пресслужбі.

Окремо так зазначили, що якщо іноземна сторона розглядає кілька українських компаній і запитує позицію українського уряду, то це є "нормальною міждержавною роботою, а не захистом приватних інтересів".

Уточнюючи момент фінансування згаданої в медіа компанії-виробника дронів і ракет, в пресслужбі Умєрова звернули увагу на те, що йдеться про виробництво дронів, які продемонстрували свою ефективність на фронті, зокрема під час далекобійних операцій вглиб росії.

"Сума в понад 300 млрд, які начебто були профінансовані компанії, не відповідає дійсності. Це загальна сума фінансування закупівель БпЛА у цілому, яка охоплює сотні різних виробників і типів безпілотників – від FPV і розвідувальних до бомберів і далекобійних систем", – пояснили в пресслужбі.

Як повідомлялося, видання "Українська правда" оприлюднило фрагменти розмов бізнесмена Тимура Міндіча з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, задокументованих Національним антикорупційним бюро і Спеціальною антикорупційною прокуратурою в рамках операції "Мідас".

У відео йдеться про три розмови: Міндіча та екс першого помічника президента Сергія Шефіра ймовірно про сплату застави за ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова; Міндіча та невідомої Наталії про будівництво чотирьох будинків ймовірно кооператива "Династія" для Міндіча, Чернишова, а також Андрія та Вови; Міндіча та на той момент міністра оборони Рустема Умєрова про ймовірно закупівлю продукції Fire Point, бронежилетів та можливе призначення Умєрова послом до США.

Як зазначив Михайло Ткач, Маша, про яку розмовляють Міндіч та Умєров, це не волонтер Марія Берлінська, а, ймовірно, Доценко Марія Василівна, радниця генерального директора АТ "Національний фонд інвестицій України" з питань розвитку стратегічного партнерства з країнами Близького Сходу.

11:51 29.04.2026
Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

Міжвідомча комісія з питань військово-промислової політики та оборонних технологій допоможе швидше запускати нові розробки – Умєров

Міжвідомча комісія з питань військово-промислової політики та оборонних технологій допоможе швидше запускати нові розробки – Умєров

Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

Очільник СБУ – українським зброярам: вашими руками карбується наша перемога

Очільник СБУ – українським зброярам: вашими руками карбується наша перемога

Понад 200 українських експертів перебувають зараз у п'яти країнах Бл.Сходу, термін їхнього перебування поки не обмежений – РНБО

Понад 200 українських експертів перебувають зараз у п'яти країнах Бл.Сходу, термін їхнього перебування поки не обмежений – РНБО

РНБО про експорт озброєння країнам Затоки: прагнемо побудувати цілісну екосистему, а не просто експортувати готову продукцію партнерам

РНБО про експорт озброєння країнам Затоки: прагнемо побудувати цілісну екосистему, а не просто експортувати готову продукцію партнерам

Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини в Анкарі

Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини в Анкарі

Україна націлена на довгострокові десятирічні домовленості у сфері безпеки та MilTech з країнами Затоки та Близького Сходу – РНБО

Україна націлена на довгострокові десятирічні домовленості у сфері безпеки та MilTech з країнами Затоки та Близького Сходу – РНБО

Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

