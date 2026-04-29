В Україні в полоні перебувають громадяни 48 країн – Координаційний штаб

В Україні в полоні перебувають громадяни 48 країн, що воювали на боці РФ, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов.

Про це він заявив на заході з презентації звіту "Іноземні бійці в російській армії: як зупинити глобальну схему вербування" в середу.

"На сьогодні у нас в полоні представлені громадяни 48 країн. Це сотні, навіть не десятки", – сказав Усов.

За його слова, у топ-7 країн, чиїх громадян найбільше: Таджикистан, Узбекистан, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Непал, Киргизстан.

У Координаційному штабі також зазначили, що динаміка потрапляння у полон іноземців зростає.