Інтерфакс-Україна
14:59 29.04.2026

СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

Служба безпеки задокументувала злочини на Олександра Д’яченка – керівника окупаційного "Союзу прикордонників Криму" та "Центру морської підготовки "Варяг" у тимчасово захопленому Сімферополі, та двох його підлеглих, щодо підготовки підлітків до служби в збройних силах РФ.

"Як встановило розслідування, обидві структури позиціонуються як громадські організації, але насправді їхню діяльність координують російські спецслужби для підготовки підростаючого покоління до служби в збройних угрупованнях країни-агресора", – повідомила СБУ у Телеграмі у середу.

До злочину Д’яченко залучив двох своїх підлеглих – Дар’ю Горохову та Володимира Графа.

Планується одночасно готувати щонайменше 150 школярів.

На тренувальних базах "Варяга" школярів вчать водолазній справі, орієнтуванню під водою та особливостям проведення диверсій в морській акваторії.

Як зазначає СБУ, Д’яченко регулярно надходить фінансування від РФ у вигляді президентських грантів та він вже отримав від місцевої окупаційної адміністрації у безоплатне користування землю під Сімферополем для створення нового військово-тренувального комплексу.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомили Д’яченко, Гороховій та Графу про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Комплексні заходи, щоб притягнути винних до відповідальності, ще тривають.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в АР Крим та Львівської області за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Теги: #підозра #варяг #сбу #крим

15:31 29.04.2026
Внутрішня безпека СБУ оголосила 81 підозру за шпигунство, тероризм та корупцію

15:23 29.04.2026
Сили безпілотних систем втретє за місяць уразили Туапсинський НПЗ

13:11 29.04.2026
СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

10:27 29.04.2026
СБУ та ДБР затримали "крота" у Силах оборони – прикордонника, який коригував ворожі обстріли

16:33 28.04.2026
ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

13:18 28.04.2026
Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

13:04 28.04.2026
СБУ: затримано двох наркозалежних з Житомирщини, які готували для ворога замах на Героя України

12:57 27.04.2026
СБУ повідомила про підозру у воєнному злочині російському контрадміралу, який у 2022 році наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС

19:16 20.04.2026
Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

09:33 20.04.2026
ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

ВАЖЛИВЕ

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

Ухвалено рекомендацію ЄК державам-членам ЄС щодо перевірки віку користувачів інтернету

УЧХ зустрів евакуйованих з Донеччини

Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Жінка постраждала внаслідок ракетного удару по Чугуєву

Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

В Україні в полоні перебувають громадяни 48 країн – Координаційний штаб

На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

