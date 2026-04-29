СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

Служба безпеки задокументувала злочини на Олександра Д’яченка – керівника окупаційного "Союзу прикордонників Криму" та "Центру морської підготовки "Варяг" у тимчасово захопленому Сімферополі, та двох його підлеглих, щодо підготовки підлітків до служби в збройних силах РФ.

"Як встановило розслідування, обидві структури позиціонуються як громадські організації, але насправді їхню діяльність координують російські спецслужби для підготовки підростаючого покоління до служби в збройних угрупованнях країни-агресора", – повідомила СБУ у Телеграмі у середу.

До злочину Д’яченко залучив двох своїх підлеглих – Дар’ю Горохову та Володимира Графа.

Планується одночасно готувати щонайменше 150 школярів.

На тренувальних базах "Варяга" школярів вчать водолазній справі, орієнтуванню під водою та особливостям проведення диверсій в морській акваторії.

Як зазначає СБУ, Д’яченко регулярно надходить фінансування від РФ у вигляді президентських грантів та він вже отримав від місцевої окупаційної адміністрації у безоплатне користування землю під Сімферополем для створення нового військово-тренувального комплексу.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомили Д’яченко, Гороховій та Графу про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Комплексні заходи, щоб притягнути винних до відповідальності, ще тривають.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в АР Крим та Львівської області за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя.