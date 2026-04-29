14:51 29.04.2026

На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували підлітка, який отримав множинні опіки під час перебування на залізничній цистерні на станції біля м. Біла Церква (Київська обл.).

"Надзвичайники врятували дитину 2012 року народження, яку вдарило електричним струмом на даху вагона-цистерни поблизу залізничної станції у місті Біла Церква Після знеструмлення небезпечної ділянки фахівці ДСНС зняли дитину з вагона та за допомогою нош транспортували до автомобіля "швидкої", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

Постраждалий був при свідомості, однак отримав серйозні опіки тулуба, шиї, обличчя та ніг, уточнили рятувальники.

Хлопчика ушпиталено.

