14:40 29.04.2026

У Києві невідомі зруйнували клумби тюльпанів у двох районах – КМДА

Фото: КМДА

Уу двох районах Києва невідомі зруйнували клумби тюльпанів у ніч на середу, 29 квітня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Випадки умисного пошкодження квітників зафіксували у Святошинському та Шевченківському районах. Постраждали такі локації: сквер імені Сергія Виноградського; Каштановий бульвар; Львівська площа; сквер Артема Соханя; Берестейський проспект", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У "Київзеленбуді" зазначають, що квіти виривали з корінням, топтали та розкидали просто на клумбах. Частину цих тюльпанів Київ отримав від нідерландських партнерів як знак підтримки у складний для міста час.

"Такі дії – свідоме нищення міського простору, зневага до праці комунальників і неповага до громади. У міських просторах столиці працюють камери відеоспостереження. Правоохоронці вже фіксують обставини події та встановлюють причетних осіб для притягнення до відповідальності", – наголосили в КМДА.

Комунальні служби вже почали відновлення пошкоджених клумб.

Всіх, кому відома будь-яка інформація про цей випадок або осіб, причетних до вандалізму, закликають повідомити правоохоронців за номером 102.

10:50 29.04.2026
ЄБРР підтримає ліквідність Києва в межах програми забезпечення стійкості

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

16:56 22.04.2026
"Портал даних Києва" розширив набір відкритих даних інформацією про ремонти та перекриття на столичних дорогах

14:00 21.04.2026
Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

17:49 20.04.2026
КМДА: У Києві розпочинається пік активності іксодових кліщів – переносників хвороби Лайма

16:08 07.04.2026
КМДА закликала киян дотримуватися комендантської години на Великдень

18:37 03.04.2026
У Києві з 15 квітня зміниться вартість транспортування евакуйованих авто

18:33 01.04.2026
У Києві провели тренувальне тестування – понад 5,4 тис. випускників перевірили знання перед НМТ

10:08 31.03.2026
На всіх дорогах Києва з 1 квітня до 1 листопада діятиме стандартне обмеження до 50 км/год – КМДА

16:44 10.03.2026
Київрада на позачерговому засіданні ухвалила план енергостійкості столиці – Кличко

