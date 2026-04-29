У Києві невідомі зруйнували клумби тюльпанів у двох районах – КМДА

Уу двох районах Києва невідомі зруйнували клумби тюльпанів у ніч на середу, 29 квітня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Випадки умисного пошкодження квітників зафіксували у Святошинському та Шевченківському районах. Постраждали такі локації: сквер імені Сергія Виноградського; Каштановий бульвар; Львівська площа; сквер Артема Соханя; Берестейський проспект", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У "Київзеленбуді" зазначають, що квіти виривали з корінням, топтали та розкидали просто на клумбах. Частину цих тюльпанів Київ отримав від нідерландських партнерів як знак підтримки у складний для міста час.

"Такі дії – свідоме нищення міського простору, зневага до праці комунальників і неповага до громади. У міських просторах столиці працюють камери відеоспостереження. Правоохоронці вже фіксують обставини події та встановлюють причетних осіб для притягнення до відповідальності", – наголосили в КМДА.

Комунальні служби вже почали відновлення пошкоджених клумб.

Всіх, кому відома будь-яка інформація про цей випадок або осіб, причетних до вандалізму, закликають повідомити правоохоронців за номером 102.