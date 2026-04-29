Україні відомо про 28391 іноземця із 136 країни світу в армії РФ – Координаційний штаб

Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов повідомив, що Україною на сьогодні ідентифіковано більше 28 тис. осіб, що долучилися до армії РФ воювати проти українців.

Про це він заявив на заході з презентації звіту "Іноземні бійці в російській армії: як зупинити глобальну схему вербування" в середу.

"Зараз вже ми маємо цифру 28391. І вона росте. Хочу ще раз звернути увагу, це та цифра, яка безпосередньо відома – як певні персональні дані. Тобто ми оперуємо конкретними прізвищами, ім’ями, по-батькові і громадянством", – сказав Усов.

Він зазначив, що 136 країн представлені безпосередньо в лавах збройних сил РФ.

"І ми це рахуємо без участі регулярної арміі кндр, яка представлена цифрою 14 тис.", – наголосив Усов.

За його словами, кожен місяць Координаційному штабу вдається ідентифікувати і додавати число іноземців.

"Ми вважаємо, що до цієї цифри потрібно додавати ще плюс мінус 25-30%. Це те, що ми не бачимо, та все ж з’ясуємо і також верифікуємо", – сказав секретар.

Окремо він наголосив, що за даними Коррдштабу, 3080 осіб громадяни іноземних країн, які уклали контракти з Міноборони рф, але після закінчення контракту, їх не відпустили. Також Усов повідомив, що як мінімум 5149 осіб – це загиблі іноземці (відомі факти).

Він наголосив, що динаміка укладання контрактів лише зростає. В планах на 2026 рік у РФ – укладання контрактів з 18500 осіб-громадян інших держав (у 2025 році було укладено контракти з 13997 іноземцями).