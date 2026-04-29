Інтерфакс-Україна
Події
14:32 29.04.2026

ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

2 хв читати
Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави вартість необґрунтованого активу начальника одного з відділів Державної міграційної служби у Хмельницькій області.

"Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованою частину активу, а саме об’єкт будівництва – багатофункціональний комплекс загальною площею 913,8 кв.м., що включає магазин змішаної торгівлі, кафе, офісні приміщення та житлову квартиру", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ВАКС.

Суд стягнув у дохід держави 7,3 млн грн вартості необґрунтованого активу. Стягнення здійснюється з двох осіб у рівних частках (по 3 674 218,41 грн з кожного).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на початку січня звернулася до ВАКС з позовом про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів начальника одного з відділів управління ДМС України в Хмельницькій області.

У ході розслідування ДБР встановило, що у 2023 році дружина посадовця зареєструвала право власності на торговий центр у с. Чорний Острів Хмельницького району. Площа об’єкта становить 933,2 кв. м, а його вартість – майже 14 млн грн. Водночас законних доходів, достатніх для набуття такого майна, подружжя не мало.

Після їх опрацювання прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення 7 млн 348 тис. грн – суми, що становить різницю між вартістю набутого майна та підтвердженими законними доходами посадовця і його сім’ї.

ВАКС не розголошує прізвища засудженого, проте, було зазначено, що він є начальником Хмельницького відділу управління ДМС в Хмельницькій області. Згідно з даними з відкритих джерел, цю структуру очолює Вадим Сідлецький.

Теги: #дмс #вакс #хмельниччина #конфіскація #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 29.04.2026
ДМС не фіксує затримки транспортних засобів на кордоні

ДМС не фіксує затримки транспортних засобів на кордоні

11:39 29.04.2026
ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

15:17 28.04.2026
ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

13:35 28.04.2026
Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

12:39 28.04.2026
Залишено в силі вирок екссудді ОАСК за хабарництво – 5,5 років позбавлення волі

Залишено в силі вирок екссудді ОАСК за хабарництво – 5,5 років позбавлення волі

11:48 28.04.2026
Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо екснардепа Іванющенка у справі заволодіння 18 га землі

Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо екснардепа Іванющенка у справі заволодіння 18 га землі

11:46 28.04.2026
ДМС передала до НАБУ матеріали щодо 9 митників за ввезення товарів без декларування на 14 млн грн

ДМС передала до НАБУ матеріали щодо 9 митників за ввезення товарів без декларування на 14 млн грн

11:42 28.04.2026
ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

11:29 28.04.2026
АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

16:29 27.04.2026
Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

ВАЖЛИВЕ

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

ОСТАННЄ

На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

У Києві невідомі зруйнували клумби тюльпанів у двох районах – КМДА

Україні відомо про 28391 іноземця із 136 країни світу в армії РФ – Координаційний штаб

Єврокомісія запустила нову платформу бойових випробувань для підтримки України та стимулювання військових інновацій

Росіяни вдарили по промоб'єкту в Чугуєві, даних про постраждалих немає

Троє мирних мешканців постраждали через удар безпілотника по селу в Харківській області

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

Ворог просунувся на костянтинівському напрямку – DeepState

Координаційний штаб анонсував запуск проєкту для зупинення рекрутингу іноземців до лав російської армії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА