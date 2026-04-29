ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави вартість необґрунтованого активу начальника одного з відділів Державної міграційної служби у Хмельницькій області.

"Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованою частину активу, а саме об’єкт будівництва – багатофункціональний комплекс загальною площею 913,8 кв.м., що включає магазин змішаної торгівлі, кафе, офісні приміщення та житлову квартиру", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ВАКС.

Суд стягнув у дохід держави 7,3 млн грн вартості необґрунтованого активу. Стягнення здійснюється з двох осіб у рівних частках (по 3 674 218,41 грн з кожного).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на початку січня звернулася до ВАКС з позовом про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів начальника одного з відділів управління ДМС України в Хмельницькій області.

У ході розслідування ДБР встановило, що у 2023 році дружина посадовця зареєструвала право власності на торговий центр у с. Чорний Острів Хмельницького району. Площа об’єкта становить 933,2 кв. м, а його вартість – майже 14 млн грн. Водночас законних доходів, достатніх для набуття такого майна, подружжя не мало.

Після їх опрацювання прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення 7 млн 348 тис. грн – суми, що становить різницю між вартістю набутого майна та підтвердженими законними доходами посадовця і його сім’ї.

ВАКС не розголошує прізвища засудженого, проте, було зазначено, що він є начальником Хмельницького відділу управління ДМС в Хмельницькій області. Згідно з даними з відкритих джерел, цю структуру очолює Вадим Сідлецький.