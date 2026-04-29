Єврокомісія запустила нову платформу бойових випробувань для підтримки України та стимулювання військових інновацій

Європейська Комісія запустила нову платформу випробувань для оцінки військових технологій у реальних бойових сценаріях, що є наступним етапом спільної ініціативи України та ЄС BraveTech EU щодо прискореного впровадження військових технологій для української оборонної промисловості.

Як повідомляє у середу пресслужба Європейської комісії, платформа з бюджетом в розмірі 35 млн євро розроблена для прискореного впровадження високопріоритетних інновацій безпосередньо на полі бою в Україні.

За інформацією Єврокомісії, таке впровадження вже триває: перші відбіркові заходи заплановані на червень 2026 року, а початкові польові випробування та оціночні кампанії – восени 2026 року у тісній співпраці з Україною. "Завдяки скороченню розриву між європейськими лабораторіями та нагальними потребами на передовій, ініціатива зміцнює оборонний сектор ЄС, надаючи Україні негайну та відчутну підтримку", – пояснюється в пресрелізі.

В Єкрокомісії зазначили, що цей етап відбувається після першого етапу BraveTechEU, який було присуджено консорціуму компаній, в який увійшли Civitta, Starburst Accelerator та Darkstar. "Перший етап визначив та відфільтрував найперспективніші рішення від новаторів з усієї Європи. Нещодавно запущена платформа випробувань тепер проведе ці технології через ретельні випробування, що імітують конкретні експлуатаційні умови, що спостерігаються під час війни в Україні", – наголошується в повідомленні.

В Єврокомісії нагадали, що BraveTechEU було оголошено у липні 2025 року європейський комісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та міністром України Михайлом Федоровим, даючи старт тісній співпраці з українським інноваційним кластером Brave1, урядовою оборонно-технологічною платформою України, щоб забезпечити відповідність європейського технологічного розвитку реаліям сучасної війни.