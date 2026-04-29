ДМС не фіксує затримки транспортних засобів на кордоні

Державна митна служба України (ДМС) не фіксує затримок у пунктах пропуску, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у відомстві.

Про черги на кордоні користувачі соціальних мереж почали повідомляти у вівторок, 28 квітня. Зокрема, про затримки повідомила лідерка проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна.

"Митниця стала "наглухо", як кажуть, мінімум тижнів на 2. Кажуть, безрадісно. Машини стоять з того боку митниці. Звичайно, мова йде про сірий імпорт", - написала вона у Facebook.

У ДМС також підкреслили, що пропуск транспортних засобів, зокрема вантажівок, здійснюється Державною прикордонною службою України (ДПСУ).