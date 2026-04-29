Троє мирних мешканців постраждали через удар безпілотника по селу в Харківській області

Близько 10:50 російський безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по Петрівці Ізюмського району Харківської області, постраждали троє людей.

"Зафіксовано влучання по території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждали двоє чоловіків та жінка", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).