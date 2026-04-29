13:59 29.04.2026

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

За останній час російські контингенти в країнах Африки було збільшено на 8 тис. осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

"Третій аспект – російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За словами президента, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу.

"Важливо спільно цьому протидіяти – будемо координуватися з партнерами", – повідомив він.

