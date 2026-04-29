Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 квітня, заслухав звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

"Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій, а саме: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%. Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він наголосив, що Україна буде продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту.

Крім того, Україна отримали російські документи, які визначають напрями їхньої протидії контактам української сторони з партнерами в рамках Drone Deals.

"Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет. Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію нашій співпраці на Близькому Сході та в Затоці", – повідомив президент.