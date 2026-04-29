13:56 29.04.2026

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 квітня, заслухав звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

"Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій, а саме: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%. Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він наголосив, що Україна буде продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту.

Крім того, Україна отримали російські документи, які визначають напрями їхньої протидії контактам української сторони з партнерами в рамках Drone Deals.

"Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет. Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію нашій співпраці на Близькому Сході та в Затоці", – повідомив президент.

Теги: #розвідка #рф #далекобійні_удари

13:59 29.04.2026
Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

11:43 29.04.2026
Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

22:48 28.04.2026
Повернення викрадених РФ українських дітей стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії – ОП

17:25 28.04.2026
Росія у 2026 році планує завербувати до армії близько 20 000 іноземців – ГУР МО

06:58 28.04.2026
Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

12:20 17.04.2026
РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

09:50 07.04.2026
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у важкому стані, непритомний – ЗМІ

15:12 06.04.2026
Кім Чен Ин розглядає свою дочку як наступницю – південнокорейська розвідка

11:47 06.04.2026
КВІР повідомив про загибель голови своєї розвідки

13:55 27.02.2026
Власюк: 40-50% позицій в санкційних пакетах Канади, Австралії, Нової Зеландії, Європи - це наша інформація, основними здобувачами яких є розвідки

