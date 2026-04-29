Ворог просунувся на костянтинівському напрямку – DeepState

Ворог просунувся поблизу с. Бересток Іллінівської сільської громади у Краматорському районі (Донецька обл.), повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на костянтинівському напрямку збільшилась на 2,51 кв. км, за рахунок зменшення площі районів проникнення.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 4,5 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 1,7 кв. км.