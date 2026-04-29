Інтерфакс-Україна
Події
13:52 29.04.2026

Ворог просунувся на костянтинівському напрямку – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся поблизу с. Бересток Іллінівської сільської громади у Краматорському районі (Донецька обл.), повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на костянтинівському напрямку збільшилась на 2,51 кв. км, за рахунок зменшення площі районів проникнення.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 4,5 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 1,7 кв. км.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 28.04.2026
12:57 28.04.2026
Окупанти захопили майже 3 кв км на околицях Покровська та Мирнограда, але повністю їх не контролюють – DeepState

Окупанти захопили майже 3 кв км на околицях Покровська та Мирнограда, але повністю їх не контролюють – DeepState

15:05 27.04.2026
Наступ окупантів в Сумській області минулого тижня вдалося зупинити, в Донецькій – сповільнити – DeepState

Наступ окупантів в Сумській області минулого тижня вдалося зупинити, в Донецькій – сповільнити – DeepState

14:34 27.04.2026
Окупанти просунулися під Куп'янськом та Костянтинівкою, захопивши за добу менше 7 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися під Куп'янськом та Костянтинівкою, захопивши за добу менше 7 кв. км – DeepState

16:03 24.04.2026
Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

14:12 23.04.2026
Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

14:25 16.04.2026
Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState

Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState

17:32 11.04.2026
Окупанти за два дні захопили 5 кв. км біля Різниківки на слов'янському напрямку – DeepState

Окупанти за два дні захопили 5 кв. км біля Різниківки на слов'янському напрямку – DeepState

16:22 09.04.2026
Окупанти просунулися під Родинським та Піщаним, захопивши менше 4 кв. км за добу – DeepState

Окупанти просунулися під Родинським та Піщаним, захопивши менше 4 кв. км за добу – DeepState

11:23 02.04.2026
Ворог просунувся на куп'янському напрямку – DeepState

Ворог просунувся на куп'янському напрямку – DeepState

14:02 01.04.2026
Ворог просунувся на куп'янському та покровському напрямках – DeepState

Ворог просунувся на куп'янському та покровському напрямках – DeepState

