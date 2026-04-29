Інтерфакс-Україна
Події
13:48 29.04.2026

Координаційний штаб анонсував запуск проєкту для зупинення рекрутингу іноземців до лав російської армії

2 хв читати
Фото: Коордштаб

Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов анонсував запуск нового проєкту в межах "Хочу жить" для зупинення рекрутингу іноземців з різних країн до лав російської армії, аби воювати проти України.

Про це він заявив на заході з презентації звіту "Іноземні бійці в російській армії: як зупинити глобальну схему вербування" в середу.

"Ми дійшли до того, що треба створити окремий ресурс. Можу сказати такий інсайт, презентація ресурсу – мабуть через тиждень або два – ми запускаємо новий проєкт в рамках "Хочу жить". Він буде називатися "Stop Russian recruiting.org", – розповів Усов.

Він зазначив, що ресурс буде англомовний, що буде присвячений саме рекрутингу у РФ, та залучення країною-агресором іноземців до лав зс рф.

"Але це не тільки стосується залучення до армії. Ми також бачимо проблему в тому, що окрім "хижацького рекрутингу", Росія також не відпускає тих, хто потрапив в їх "хижацькі обійми". Тому іноземці або укладають контракти, або залучаються до підприємст ОПК, і далі використовуються у війні", – пояснив бригадний генерал.

28 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у Росії в 2026 році планують завербувати до армії близько 20 тисяч іноземних громадян, зокрема мігрантів.

За даними проєкту ГУР МО України "Хочу жить", Росія активізує зусилля із набору до окупаційної армії іноземців, зокрема мігрантів – в усіх федеральних округах держави-агресора здійснили контрольні перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років.

Теги: #призупинення #рекрутинг #армія_рф #коордштаб #іноземці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА