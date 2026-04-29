В Україні з четверга і до вихідних очікуються заморозки – Укргідрометцентр

В Україні в наступні три доби очікується ускладнення погодних умов, попереджає Укргідрометцентр.

"Вночі 30 квітня, 1 та 2 травня в більшості областей в повітрі заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); у південній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.