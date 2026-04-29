Інтерфакс-Україна
Події
13:37 29.04.2026

Автобус потрапив під удар безпілотника у Херсоні

1 хв читати

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що приблизно о 10.30 у Дніпровському районі Херсона під удар ворожого безпілотника потрапив автобус громадського транспорту.

"Цього разу під удар ворожого безпілотника потрапив автобус приватного перевізника. За словами власника, транспорт відновленню не підлягає", – написав Шанько в Телеграм у середу.

Ні водій, ні пасажири не травмувались.

Тілесні ушкодження дістав перехожий на вулиці. Потерпілого госпіталізували.

Теги: #автобус #херсон #бпла_рф

