Автобус потрапив під удар безпілотника у Херсоні

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що приблизно о 10.30 у Дніпровському районі Херсона під удар ворожого безпілотника потрапив автобус громадського транспорту.

"Цього разу під удар ворожого безпілотника потрапив автобус приватного перевізника. За словами власника, транспорт відновленню не підлягає", – написав Шанько в Телеграм у середу.

Ні водій, ні пасажири не травмувались.

Тілесні ушкодження дістав перехожий на вулиці. Потерпілого госпіталізували.