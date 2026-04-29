Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту.

"Звільнити Бугрова Володимира Анатолійовича з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 квітня 2026 року у зв’язку із закінченням строку дії контракту від 29 квітня 2021 року №1-43", – йдеться в наказі міністерства, який опубліковано в телеграм-каналі Студентського парламенту КНУ.

Раніше у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Бугров зазначав, що в подальшому буде працювати як викладач.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посад ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс. А самі вибори заплановані на 27 травня 2026 року.

Бугров заявляв, що має намір брати участь у конкурсі на нового ректора вишу, але допускав, що йому можуть завадити це зробити. Зокрема, він зазначав, що у разі, якщо апеляційна інстанція підтвердити попереднє рішення суду, то його внесуть у реєстр осіб з правопорушенням, пов’язаними з корупцією, і не допустять до виборів.

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суд міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації Бугрова.