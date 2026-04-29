13:28 29.04.2026

Зеленський подякував Чарльзу III за заклик до єдності та підтримку України в Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність королю Великої Британії Чарльзу ІІІ за слова підтримки, які він сказав під час виступу у Конгресі США.

"Я дякую Його величності королю Чарльзу III, королівській родині, Сполученому Королівству та всім відважним американцям за цей гучний заклик до єдності на підтримку України з іншого боку Атлантики. Саме це потрібно для того, щоб принести гідний і тривалий мир Україні та всій Європі. Народ України глибоко вдячний за всю підтримку, надану Сполученим Королівством та Сполученими Штатами. Дякую", – написав він у соцмережі Х у середу.

Британський монарх під час виступу перед американськими законодавцями наголосив: "Пліч-о-пліч ми пройшли через дві світові війни, холодну війну, Афганістан та інші події, що визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні ця ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найхоробрішого народу".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 29.04.2026
Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

21:06 28.04.2026
Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

19:15 28.04.2026
Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

18:52 28.04.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

18:40 28.04.2026
Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

15:23 28.04.2026
Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

12:49 28.04.2026
Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

17:27 27.04.2026
Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

16:55 26.04.2026
Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

16:50 26.04.2026
Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

ВАЖЛИВЕ

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

ОСТАННЄ

На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

У Києві невідомі зруйнували клумби тюльпанів у двох районах – КМДА

Україні відомо про 28391 іноземця із 136 країни світу в армії РФ – Координаційний штаб

ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

Єврокомісія запустила нову платформу бойових випробувань для підтримки України та стимулювання військових інновацій

ДМС не фіксує затримки транспортних засобів на кордоні

Росіяни вдарили по промоб'єкту в Чугуєві, даних про постраждалих немає

Троє мирних мешканців постраждали через удар безпілотника по селу в Харківській області

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Внутрішні російські дані щодо експортних втрат від українських далекобійних санкцій можуть бути заниженими – Зеленський

