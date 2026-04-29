Зеленський подякував Чарльзу III за заклик до єдності та підтримку України в Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність королю Великої Британії Чарльзу ІІІ за слова підтримки, які він сказав під час виступу у Конгресі США.

"Я дякую Його величності королю Чарльзу III, королівській родині, Сполученому Королівству та всім відважним американцям за цей гучний заклик до єдності на підтримку України з іншого боку Атлантики. Саме це потрібно для того, щоб принести гідний і тривалий мир Україні та всій Європі. Народ України глибоко вдячний за всю підтримку, надану Сполученим Королівством та Сполученими Штатами. Дякую", – написав він у соцмережі Х у середу.

Британський монарх під час виступу перед американськими законодавцями наголосив: "Пліч-о-пліч ми пройшли через дві світові війни, холодну війну, Афганістан та інші події, що визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні ця ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найхоробрішого народу".