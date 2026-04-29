СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Служба безпеки України повідомила про ураження нафтоперекачувальної станції біля м. Перм (Росія) за понад 1 500 км від державного кордону України.

"Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Пермь", яка розташована за понад 1500 км. від кордону з Україною. Вона належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

За інформацією СБУ, внаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

"СБУ системно зменшує експортний потенціал Росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу РФ, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури", – зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.