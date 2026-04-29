13:05 29.04.2026

Невідомий кинув у мечеть у Львові дві пляшки із запалювальною сумішшю – поліція

Фото: Духовне управління мусульман Криму

Поліцейські встановлюють обставини підпалу мечеті у Львові, постраждалих внаслідок події немає, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

"28 квітня, близько 20:40, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про загоряння в Ісламському релігійно-культурному центрі у Львові… Як попередньо встановили правоохоронці, невстановлений чоловік кинув у приміщення релігійно-культурного центру дві пляшки з запалювальною сумішшю, після чого втік. Рідина з однієї пляшки зайнялась, проте один зі служителів загасив полум’я", – йдеться у повідомленні на сторінці поліції у Facebook.

На місці події працювали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події. Вживаються заходи щодо встановлення особи зловмисника.

За фактом слідчі територіального підрозділу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Духовне управління мусульман Криму також прокоментувало інцидент, зазначивши, що розцінює його як "свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту".

"Близько 20:41, на території ТЦ "Південний" у Львові було скоєно зухвалий акт вандалізму. Невстановлена особа у масці закинула до приміщення мечеті дві пляшки із запалювальною сумішшю. За милістю Всевишнього, пожежі вдалося запобігти, ніхто не постраждав. Цей інцидент ми розцінюємо як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту", – йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 27.04.2026
Поліція: Пожежу в багатоповерхівці у Львові, де загинув чоловік, спричинив вибух гранати

16:24 27.04.2026
ЄБРР може запровадити з банком "Львів" інструмент розподілу ризиків на EUR50 млн

11:25 27.04.2026
У Львові 21 червня відбудеться "Свято музики", організатори планують зібрати кошти на дрони для ЗСУ

17:33 24.04.2026
Мер Львова розкритикував меморандум щодо розвитку аеропорту, ОВА закликала до конструктиву

17:51 23.04.2026
Міністр молоді та спорту Італії відвідав Львів і взяв участь у відкритті культурно-спортивного центру "Casa Italia" – посольство

15:50 23.04.2026
Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

14:15 17.04.2026
Король Швеції прибув до України

14:41 12.04.2026
У Львові зафіксували температурний рекорд холоду у квітні

11:38 09.04.2026
Майже 3 тисячі писанок для ЗСУ: на Львівщині встановили рекорд України

18:17 03.04.2026
Вбивство військового ТЦК у Львові: затриманого інспектора митниці взяли під варту на два місяці без права на заставу – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге – ЗМІ

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

Чоловік зазнав поранень через атаку дрона окупантів на Сумщині – ОВА

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

