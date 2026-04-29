Невідомий кинув у мечеть у Львові дві пляшки із запалювальною сумішшю – поліція

Поліцейські встановлюють обставини підпалу мечеті у Львові, постраждалих внаслідок події немає, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

"28 квітня, близько 20:40, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про загоряння в Ісламському релігійно-культурному центрі у Львові… Як попередньо встановили правоохоронці, невстановлений чоловік кинув у приміщення релігійно-культурного центру дві пляшки з запалювальною сумішшю, після чого втік. Рідина з однієї пляшки зайнялась, проте один зі служителів загасив полум’я", – йдеться у повідомленні на сторінці поліції у Facebook.

На місці події працювали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події. Вживаються заходи щодо встановлення особи зловмисника.

За фактом слідчі територіального підрозділу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Духовне управління мусульман Криму також прокоментувало інцидент, зазначивши, що розцінює його як "свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту".

"Близько 20:41, на території ТЦ "Південний" у Львові було скоєно зухвалий акт вандалізму. Невстановлена особа у масці закинула до приміщення мечеті дві пляшки із запалювальною сумішшю. За милістю Всевишнього, пожежі вдалося запобігти, ніхто не постраждав. Цей інцидент ми розцінюємо як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту", – йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.