12:57 29.04.2026

В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

У четвер, 30 квітня, вночі на крайньому півдні та сході країни, вдень в Україні, крім більшості західних та південних областей місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у південній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

У Києві 30 квітня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 30 квітня найвища температура вдень була 30,2° в 2012р., найнижча вночі -1,5° в 1940р.

У п’ятницю, 1 травня, в Україні вночі без опадів, вдень на Лівобережжі місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки 0-3°, у південній частині температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 8-13° тепла.

У Києві 1 травня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

