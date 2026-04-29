Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України в середу, 29 квітня, уразив із застосуванням двох МБЕК-камікадзе підсанкційний танкер "MARQUISE", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На час ураження судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (рф) без сигналу AIS, ймовірно очікувало завантаження в морі від іншого судна", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Зазначається, що ураження було здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер "MARQUISE", який ходить під прапором Камеруну, перебуває під санкціями України, Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.

Ступінь пошкоджень уточнюється.