12:50 29.04.2026

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України в середу, 29 квітня, уразив із застосуванням двох МБЕК-камікадзе підсанкційний танкер "MARQUISE", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На час ураження судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (рф) без сигналу AIS, ймовірно очікувало завантаження в морі від іншого судна", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Зазначається, що ураження було здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер "MARQUISE", який ходить під прапором Камеруну, перебуває під санкціями України, Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 29.04.2026
СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

16:33 28.04.2026
ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

12:46 28.04.2026
Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

08:28 28.04.2026
ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

17:20 27.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

16:34 27.04.2026
Сили оборони уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

09:42 27.04.2026
Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Придністров'ям – ОК "Захід"

Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Придністров'ям – ОК "Захід"

08:15 27.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 821 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 821 ворожу ціль

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

ОСТАННЄ

Невідомий кинув у мечеть у Львові дві пляшки із запалювальною сумішшю – поліція

В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге – ЗМІ

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Рада прийняла закон про вдосконалення регулювання факторингу та його виключення з Цивільного кодексу

Чоловік зазнав поранень через атаку дрона окупантів на Сумщині – ОВА

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

